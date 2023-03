BVB-Frust vor dem Derby auf Schalke: VAR-Ärger und Brandt-Ausfall

London. Der BVB hadert nach dem Champions-League-Aus mit dem Schiri und sich selbst. Vor dem Derby auf Schalke schmerzt der Ausfall von Julian Brandt.

An Abenden wie diesen wünschen sich Fußballprofis eine Hintertür, um in den Mannschaftsbus zu huschen. Hunderte Millionen Euro hat der FC Chelsea in Beine investiert, in Steine soll noch mehr als eine Milliarde folgen, um die Stamford Bridge zu modernisieren, zu vergrößern. Vielleicht liegt auch ein neuer Spielerausgang noch im Budget. So lange aber führt der Weg raus aus dem Stadion im Londoner Nobel-Viertel über den Rasen, vorbei an den am Spielfeldrand wartenden Journalisten.