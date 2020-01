Dortmund. Dan-Axel Zagadou hat die ersten beiden Rückrundenspiele verpasst. Jetzt hat der Franzose wieder am BVB-Mannschaftstraining teilgenommen.

BVB freut sich über die Rückkehr von Dan-Axel Zagadou

Während Borussia Dortmund weiter daran arbeitet, Emre Can ins Revier zu holen, ist ein wichtiger Abwehrspieler ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Dan-Axel Zagadou (20) schwitzte am Mittwoch wieder mit den BVB-Profis, das teilte der Verein in den sozialen Medien mit.

Ob Zagadou bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Heimspiel gegen Union Berlin wieder dabei helfen kann, das eigene Tor zu verteidigen, steht noch nicht fest. Der Franzose verpasste die ersten beiden Rückrundenspiele aufgrund eines Faserrisses in der Wade. Was bitter war, da Zagadou am Ende der Hinrunde zu den Leistungsträgern zählte.

Might need to work on that jumper, Daxo 😅🏀pic.twitter.com/Uxlzh7lX7Q — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 29, 2020

BVB will Emre Can verpflichten

Seine Rückkehr vergrößert nun die Möglichkeiten von Trainer Lucien Favre in der Abwehr. Diese würden noch größer werden, wenn Emre Can (26) zum BVB wechseln würde. Die Dortmunder wollen den Nationalspieler weiterhin von Juventus Turin kaufen. (las)