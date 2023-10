BVB fliegt ohne Ryerson nach Newcastle - das ist der Kader

Dortmund/Newcastle. Der BVB reist nach Newcastle. Am Mittwoch spielt Dortmund in der Champions League gegen United. Das ist der Kader für das so wichtige Spiel.

Borussia Dortmund muss im dritten Spiel der Champions-League-Saison auf Julian Ryerson verzichten. Der Rechtsverteidiger fliegt nicht mit der Mannschaft England, wo der BVB am Mittwochabend bei Newcastle United antreten muss (21 Uhr, DAZN). "Leider fällt Julian Ryerson aus, er hat sich krank gemeldet, ansonsten sind wir komplett", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Flughafen vor dem Abflug.

Die Partie in Newcastle ist eine von enormer Bedeutung für den BVB. Nur einen Punkt hat der Klub aus dem Ruhrgebiet in den ersten beiden Gruppenspielen geholt, nun braucht es mindestens einen weiteren Punkt aus der Partie in England, besser noch mehr, um den Achtelfinal-Einzug weiter realistisch erscheinen zu lassen.

Woher führt der Weg ins Achtelfinale? Edin Terzic, BVB-Trainer. Foto: firo

In der Bundesliga befindet sich der BVB mitten in der Spitzengruppe, zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer Bayer Leverkusen. In der Champions-League-Gruppe F steht Dortmund hingegen auf dem letzten Platz.

Die Champions-League-Gruppe des BVB

1. Newcastle United - 4 Punkte

2. Paris Saint-Germain - 3 Punkte

3. AC Mailand - 2 Punkte

4. BVB - 1 Punkte

BVB-News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB