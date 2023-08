BVB festigt seinen Status: Watzke hat keine Angst vor RB Leipzig

BVB-Analyse: holpriger Start in die Saison

Dortmund. Der BVB schreibt nach der Pandemie wieder schwarze Zahlen. Platz zwei in Deutschland wird damit gefestigt. Das glaubt auch Hans-Joachim Watzke.

Rund um das Dortmunder Stadion gab es am Montagmittag nur bloß vereinzelt Erinnerungen an den Bundesliga-Auftakt. Auf der Strobelallee wiesen noch einige Schilder auf das Parkverbot vor und nach der Partie des BVB gegen den 1. FC Köln (1:0) hin. Unter den Tribünen lagen ein paar Werbetafeln. Wo es vor ein paar Tagen noch vor tausende Menschen wimmelte, warteten nun eine Handvoll Leute, um im Vereinsmuseum in Borussia Dortmunds Geschichte zu stöbern.