Augsburg BVB-Zugang Erling Haaland schießt den BVB mit Dreierpack zum 5:3-Sieg in Augsburg. Doch es gibt auch vieles, was den Bossen Sorgen bereitet.

BVB feiert Erling Haaland für perfektes Debüt

Erling Haaland hatte sich den Spielball gesichert. Oder vielmehr einen der zahlreichen Spielbälle, die heutzutage bei einer Bundesligapartie verwendet werden. Nun stand der sehr, sehr große (1,94 Meter), sehr, sehr junge (19 Jahre) und sehr, sehr blonde Stürmer im Bauch des Stadions vom FC Augsburg und genoss den perfekten Nachmittag, den er beim Debüt für seinen neuen Klub Borussia Dortmund erlebt hatte.

Haaland wendet Rückschlag für den BVB ab

Der Norweger, im Winter für 20 Millionen Euro von RB Salzburg gekommen, war erst nach gut einer Stunde eingewechselt worden. 1:3 stand es da aus Dortmunder Sicht. Am Ende aber hießt es 5:3 (0:1) für den BVB – wozu eben jener Haaland mit drei Treffern entscheidend beigetragen hatte. Der erste Rückschlag beim Vorhaben, die sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig noch aufzuholen, war noch einmal abgewendet worden.

„Absolut fantastisch“ fühle er sich, sagte Haaland mit breitem Grinsen. „Ich wollte mit positiver Energie reinkommen und versuchen das Spiel zu drehen.“ Das gelang. Mitten in den Augsburger Jubel über ihr Tor zum 3:1 betrat er in der 56. Minute den Platz. Es war von vorneherein geplant, den Angreifer nach rund einer Stunde zu bringen, und nun war es dringend nötig. Nur drei Minuten später kam der erste große Auftritt und der erste schnelle Antritt: Jadon Sancho spielte einen Steilpass, Haaland überlief die gesamte Augsburger Abwehr und schoss eiskalt und platziert ins lange Eck (59.).

Der "Haaland-Schock" für Augsburg

Der Treffer zum 2:3 war für den BVB ein Muntermacher, Augsburg-Trainer Martin Schmidt dagegen sprach später vom „Haaland-Schock“ für seine Mannschaft. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich schlug Mats Hummels einen perfekt temperierten langen Ball auf Jadon Sancho, der FCA-Torhüter Tomas Koubek umkurvte und zum 3:3 einschob (61.).

Dann wurde Thorgan Hazaard auf die Reise geschickt, zog ebenfalls am Torhüter vorbei und legte quer auf Haaland, der ohne Mühe einschob (71.). Und kurz vor Schluss war es ein Steilpass von Kapitän Marco Reus, nach dem der Norweger auf und davon war und erneut ohne jede Spur von Nervosität abschloss.

Cool im Anschluss an das Spiel

Genauso cool präsentierte sich der Stürmer im Anschluss: „Das ist der Grund, warum Sie mich gekauft haben“, sagte er, als Sportdirektor Michael Zorc ihm zum Debüt gratulierte – so zumindest erzählte es Zorc später, der zudem von einem „Traumdebüt“ Haalands sprach: „Der Junge ist schon sehr klar“, lobte der Sportdirektor. „Dieses positiv Verrückte, das er ausstrahlt, tut uns sehr gut.“

Und auch die Tore waren eine Wohltat für den BVB, verhinderten sie doch, dass einige Debatten aus der Vorrunde wieder in voller Schärfe entbrannten. Denn sehr lange war es ein besorgniserregender Auftritt des BVB gewesen, mit einigen Großchancen zwar, aber auch mit teils absurden Fehlern in Defensive und Spielaufbau. „Das Abwehrverhalten ist alles andere als gut und das bezieht sich nicht nur auf die Abwehrspieler“, schimpfte Zorc. „Das macht mir Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. So erreicht man seine Ziele nicht.“

Hummels verliert beim Gegentor die Übersicht

Das 0:1 etwa war „ein halbes Geschenk“ (Favre). Ruben Vargas schnappte sich einen ungenauen Pass von Thorgan Hazard, überlief Lukasz Piszczek locker-leicht und spielte scharf nach innen, wo Mats Hummels anders als Florian Niederlechner die Übersicht verlor und den Augsburger ungestört einschießen ließ (34.).

Und gleich nach der Pause, als der BVB vom zuletzt gewohnten 3-5-2- auf ein 4-2-3-1-System umstellte, kam der nächste Rückschlag: Manuel Akanji köpfte einen langen Ball genau zu Marco Richter, der hielt aus 25 Metern drauf und der Ball drehte sich unhaltbar über BVB-Torhüter Roman Bürki ins Eck (46.).

Dortmund antwortete blitzschnell durch eine feine Aktion von Julian Brandt, der sich elegant mit Ball um Daniel Baier drehte und mit Wucht und etwas Hilfe von Torhüter Koubek zum Anschluss traf (49.). Doch der alte Abstand war schnell wieder hergestellt: Der BVB ließ sich blitzsauber auskontern, am Ende gab erneut Vargas scharf nach innen und erneut sahen Hummels und Akanji interessiert zu, wie Niederlechner vollendete (55.).

Auf den Spuren Aubameyangs

Haaland stand da schon an der Seitenlinie bereit, noch nicht ahnend, in welch große Fußstapfen er nun treten würde. Der letzte BVB-Stürmer, der beim Debüt dreifach traf, war Pierre-Emerick Aubameyang im August 2013 – ebenfalls in Augsburg.

Dank Haaland konnte Favre zumindest einigermaßen entspannt zurückfahren nach Dortmund. „Die Mannschaft hat fünf Tore auswärts bei einem sehr, sehr guten Gegner geschossen, damit bin ich zufrieden“, sagte er. Über den Rest möchte ich nicht sprechen.“ Über den Rest aber wird in den kommenden Tagen beim BVB noch einiges zu reden sein.