BVB: Ex-Trainer lobt Haaland - und verrät seine Schwäche

Dortmund. Salzburgs Trainer Jesse Marsch lobt seinen Ex-Spieler Erling Haaland. Er verrät er aber auch, was der BVB-Stürmer nicht so gut beherrscht.

Kaum einer kennt Borussia Dortmunds neuen Star Erling Haaland besser als sein früherer Trainer Jesse Marsch. Unter dem 46-jährigen US-Amerikaner machte der Norweger in der laufenden Spielzeit bei RB Salzburg einen enormen Entwicklungsschub und empfahl sich für Topvereine in ganz Europa. Daher könnte wohl auch kaum jemand die Frage besser beantworten, ob es überhaupt Dinge gibt, die der 19-Jährige nicht so gut beherrscht. In der Sendung "Sky" 90 erklärte er auf Nachfrage von Moderator Patrick Wasserziehr nun, woran der Norweger noch arbeiten muss: „An seinem Kopfballspiel.“

Die Statistik gibt Marsch Recht. Seine bisherigen Bundesliga-Tore erzielte Haaland alle mit dem Fuß - siebenmal mit links und einmal mit rechts. Im DFB-Pokal bei Werder Bremen (2:3) traf er ebenfalls mit links. Ein Kopfballtor für den BVB fehlt noch in seiner Sammlung.

Auch in seiner Zeit bei RB Salzburg erzielte er einen Großteil der Tore mit links. Doch das war wirklich die einzige Schwäche, die Marsch ansprach. Ansonsten war er voll des Lobes: „Er hat so viel Talent. Er ist ein super Junge und hat eine super Mentalität.“ Haaland könne einer „der besten Spieler der Welt werden“. Besonders mache ihn vor allem „die Kombination aus Talent und Persönlichkeit“.