Stimmungsdämpfer in Köln: Die BVB-Profis nach der Niederlage vor dem Fanblock.

Kommentar BVB enttäuscht: So lässt sich keine Begeisterung entfachen

Köln. Borussia Dortmund wird den Ansprüchen von Trainer Edin Terzic nicht gerecht. Die Mannschaft muss anders auftreten. Ein Kommentar.

Gewiss in dieser Bundesliga-Saison ist nur das Ungewisse, so viel lässt sich am achten Spieltag festhalten. Die Gladbacher etwa fertigten vor einer Woche den Pokalsieger RB Leipzig ab, nun wurden sie vom Aufsteiger Werder Bremen vorgeführt. Und die Dortmunder? Die rattern schon wieder durch eine emotionale Achterbahn. Immer dann, wenn das Gefühl entsteht, dass der Weg nach oben führen könnte, rauscht die Mannschaft plötzlich wieder bergab.