Emre Can bei BVB-Sieg mit bewegendem Zeichen für Erdbeben-Opfer

Bochum. Emre Can hat beim 2:1 des BVB beim VfL Bochum von der Mittellinie getroffen. Nach seinem Treffer gab es für ihn Wichtigeres als Fußball.

Es war ein aufsehenerregender Treffer für Borussia Dortmund, das 1:0 in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit im DFB-Achtelfinalspiel gegen den VfL Bochum hatte aber ein emotionales Nachspiel. Bochums Torhüter Manuel Riemann klärte bei einem langen Ball weit außerhalb seines Tors vor BVB-Stürmer Sebastien Haller. Kurz nach der Mittellinie landet der Befreiungsschlag bei Dortmunds Emre Can, der ihn mit rechts annahm und sich so den Ball etwas vorlegte. Dabei sah der 29-Jährige, dass Riemann noch nicht zurück im Tor war. Er zog ab, der Ball jagte noch am den grätschenden Ivan Ordets vorbei und kullerte ins Tor. Riemann sprang vergeblich hinterher. BVB-Profi Emre Can war somit Wegbereiter für den Dortmunder 2:1-Sieg im Derby beim VfL Bochum.

BVB-Star Emre Can dachte nach seinem Führungstor beim VfL Bochum an die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien. Foto: AFP

BVB-Torschütze Emre Can nach Treffer in Bochum: Ein Zeichen des Mitgefühls

Und Torschütze Can? Der küsste zuerst die schwarze Binde an seinem Arm und hob anschließend die Hände in den Himmel. Ein Zeichen des Mitgefühls für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Neben einer Gedenkminute vor dem Anpfiff trugen beide Teams im Achtelfinale einen schwarzen Trauerflor, um den Opfern und Vermissten des schweren Erdbebens in der syrisch-türkischen Grenzregion zu gedenken. Mit einer Stärke von 7,7 bis 7,8 hatte das Beben am frühen Montagmorgen das Gebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Am Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,5 in derselben Region. Tausende Gebäude stürzten ein.

La celebración de Emre Can.



El centrocampista del Borussia Dortmund dedicó su gol en Copa de Alemania a las víctimas del terremoto en Turquía y Siria.



El alemán tiene orígenes turcos. pic.twitter.com/jvIzKAj1ve — Relevo (@relevo) February 8, 2023

Auch Ex-BVB-Profi Gündogan reagiert

Zuvor hatte Cans Nationalmannschafts-Kollege und Ex-Dortmunder Ilkay Gündogan eine Spendenaktion initiiert. „Meine Familie und mich haben die Ereignisse enorm beschäftigt. Unsere Gedanken sind jetzt bei den Menschen in den Krisengebieten“, teilte der 32 Jahre alte Profi des englischen Topclubs Manchester City am Mittwoch mit. „Es ist essenziell, dass wir jetzt alle zusammenhalten. Die Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen.“

VfL Bochum gegen BVB: Mehr News zum Derby

Der Mittelfeldspieler mit türkischen Wurzeln hat gemeinsam mit seiner Frau Sara zwei Lkw-Ladungen Brot in die Krisengebiete gespendet. In der türkischen Heimatregion von Gündogans Eltern ist derzeit sein Vater vor Ort, er hat den Transport in den Südosten des Landes, wo sich das Epizentrum der Erdbeben befindet, mitorganisiert. „Der Zuspruch und die Unterstützung, die wir bislang erfahren haben, war groß! Wir versuchen aktuell noch, weitere Lebensmittel- und Sachspenden in Form von Babynahrung, Decken, Hygienemittel und warmer Kleidung zu sammeln“, sagte Gündogan: „Anschließend werden wir in Abstimmung mit der türkischen Botschaft in London den Transport in die Türkei in die Wege leiten.“

