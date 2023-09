BVB: Edin Terzic führte "offenes Gespräch" mit Matchwinner Mats Hummels

Freiburg. Innenverteidiger Mats Hummels trifft gegen Freiburg doppelt für den BVB. Trainer Terzic zieht aus dem Heidenheim-Remis die richtigen Schlüsse.

Die größte Ehre, die Fans einem Profifußballer nach Abpfiff erweisen können, ist, ihn zu sich zu bitten. Mats Hummels wurde diese am Samstagnachmittag zu teil – wie schon häufig in den vergangenen 15 Jahren. Der 34-Jährige bedankte sich mit Applaus vor der schwarz-gelben Gästekurve, in der die Fans von Borussia Dortmund einen Sieg bejubeln durften, an den sie eigentlich schon nicht mehr geglaubt hatten.