Christian Woop, Borussia-Dortmund-Reporter von FUNKE Sport, zieht ein Fazit des Wintertrainingslagers des BVB in Marbella.

Borussia Dortmund BVB: Deutet Sancho seinen Wechsel selbst an?

Dortmund Über eine Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund wird schon länger spekuliert, nun befeuerte der Stürmer selbst die Gerüchte.

Läuft er bald wieder im BVB-Trikot auf? Nach Informationen dieser Redaktion kehrt Jadon Sancho zu Borussia Dortmund zurück. Der 23-Jährige soll auf Leihbasis zum Vizemeister kommen, aktuell steht er bei Manchester United unter Vertrag.

Während der BVB im Trainingslager in Marbella weilte, gingen im Hintergrund die Verhandlungen in die entscheidende Phase. Die Kosten für den BVB sollen sich auf rund drei Millionen Euro belaufen.

Noch vor der offiziellen Bestätigung heizte der Engländer die Gerüchte nun erneut an. Einen Post des italienischen Sportjournalisten Fabrizio Romano bei X (vormals Twitter), in welchem dieser den Wechsel bestätigte, versah der Fußballprofi mit einem Like.

Wechsel nach England bedeutet sportlichen Rückschritt für Sancho

Bereits von 2017 bis 2021 lief Sancho für die Schwarz-Gelben auf, ehe er für eine Ablösesumme von 85 Millionen zu Manchester United wechselte. Die Rückkehr in sein Heimatland brachte den Stürmer jedoch sportlich nicht weiter, bei den Red Devils konnte er nicht an seine starke Leistung im BVB-Trikot anknüpfen.

Nach einer Auseinandersetzung mit Trainer Erik ten Hag trainierte der 23-Jährige nicht mehr mit der Mannschaft, sondern hielt sich zuletzt im Einzeltraining fit. Künftig könnte er mit einigen ehemaligen Mannschaftskollegen unter Edin Terzic trainieren - und erneut auf der Südtribüne auflaufen.

