BVB-Derbyheld Youssoufa Moukoko zögert mit Vertragsunterschrift

Mit 0:1 hat Schalke das Revierderby gegen den BVB verloren. In unserem Video-Format analysieren wir die Partie und blicken nach vorn.

19:04 - Der Schalke-Talk: Am Tag nach der Derbyniederlage

Dortmund. Borussia Dortmund entscheidet ein schwaches Derby gegen Schalke mit 1:0 für sich. Matchwinner Youssoufa Moukoko hat ein Angebot vorliegen.

Youssoufa Moukoko strahlte noch immer über das ganze Gesicht. Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 war längst abgepfiffen, der 1:0 (0:0)-Sieg des BVB war schon über eine Stunde alt, und Moukoko stand im Stadionumlauf und wartete auf einen Wagen, der ihn aus dem Stadion bringen sollte. Auch in dieser schmucklosen Umgebung grinste er noch immer breit – denn er hatte sich ja zuvor einen Herzenswunsch erfüllt: „Ich hab’ davon jeden Tag in der Jugend geträumt und mir vorgestellt, wie es ist, irgendwann mal vor der Südtribüne so ein Tor zu schießen“, sagte er.