BVB: DAZN-Experte Sandro Wagner - FC Bayern wird Meister

Fußball inside – der Experten-Talk: Die Showdown-Wochen beginnen: Derby zwischen BVB und VfL

Für Bochum und den BVB geht es im Derby um fast alles Am Freitagabend empfängt der VfL Bochum den großen Reviernachbarn Borussia Dortmund zum Derby. Die Ausgangslage ist brisant: Der BVB muss gewinnen, um die Tabellenspitze zu halten, Bochum braucht jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Über die Ausgangslage, die Form und die Erwartungen an das Spiel diskutiert Moderator Nils Halberscheidt in der neuen Folge von Fußball inside mit Bochum-Reporter Ralf Ritter und Sportchef Sebastian Weßling.

Video: FUNKE Foto & Video