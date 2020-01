Dortmund. Auf den letzten Drücker will sich der BVB mit Nationalspieler Emre Can verstärken. Nun sind die ersten Details des möglichen Vertrags bekannt.

BVB: Das sind die Details im Vertrag von Emre Can

Der Donnerstag, an dem eine denkwürdige Transferperiode von Borussia Dortmund noch einmal beschleunigt werden sollte, begann unspektakulär. Ein Teil der Profis trabte morgens bei der lockeren Trainingseinheit vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin mehr, als dass er sprintete. Allerdings fehlte da schon Paco Alcácer, der später am Tag mit einem Lächeln, bei strahlendem Sonnenschein in Spanien auftauchte – auf dem Vereinsgelände des Erstligisten FC Villarreal.

Der Stürmer verlässt den BVB nach gerade einmal anderthalb Jahren, die großartig begannen und mau endeten. Allerdings wandern durch den Verkauf inklusive Boni bis zu 30 Millionen Euro auf das Konto der Dortmunder. Geld, das der Klub gut gebrauchen kann, um einen weiteren aufsehenerregenden Transfer (neben Erling Haaland) in diesem Winter zu tätigen: Emre Can soll vom italienischen Spitzenklub Juventus Turin ins Revier gelotst werden.

BVB zahlt bei einem Kauf 25 Millionen Euro

Der Wechsel steht nach den Informationen dieser Redaktion kurz vor dem Abschluss. Grundsätzlich besteht eine Einigung. Der 26-Jährige soll acht Millionen Euro pro Jahr verdienen – und für viereinhalb Jahre unterschreiben. In der Rückrunde wird er allerdings zunächst ausgeliehen. Kommt Can auf eine gewisse Anzahl an Spielen, greift eine Kaufverpflichtung. Dann wird der BVB für den gebürtigen Frankfurter 25 Millionen Euro an Turin überweisen. Um die letzten Details zu finalisieren, bleibt jedoch nicht viel Zeit. Am Freitag um 18 Uhr endet die Wechselfrist in der Bundesliga. Es wäre allerdings eine große Überraschung, wenn das Geschäft im letzten Moment platzen würde. Der Nationalspieler möchte zurück in höchste deutsche Spielklasse, in der er schon für Bayern und Leverkusen spielte. Und der BVB möchte mit ihm vor allem seine Defensive stabilisieren.

Nach außen gibt sich der Revierklub trotzdem zugeknöpft. Sportdirektor Michael Zorc bestätigte am Donnerstag immerhin erstmals öffentlich ein Interesse an Can. „Dass wir uns damit beschäftigen, ist in der Tat kein Geheimnis“, meinte er, formulierte dann aber wieder wenig aussagekräftige Sätze: „Das Transferfenster ist bis morgen Abend geöffnet. Es kann der eine oder andere Transfer passieren, es kann aber auch sein, dass nichts mehr passiert.“

Haaland bringt mehr Tempo und Wucht

Dafür ließ Zorc eine gewisse Enttäuschung über den Alcácer-Abschied durchblicken. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber „wir müssen immer abwägen im Klub: Was bekomme ich von einem Spieler, was kann ich noch erwarten?“, sagte der 57-Jährige. Alcácer hatte zuletzt vor allem geschmollt – in Neuzugang Erling Haaland haben die Schwarz-Gelben nun zudem einen Stürmer, der mehr Tempo mitbringt, mehr Wucht.

Deswegen verteidigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auch den Verkauf von Paco Alcácer, obwohl nun ja eigentlich wieder ein Stürmer im Kader fehlt. Ursprünglich sollte Haaland die Offensive verfeinern, nicht einen Angreifer verjagen. „Spielertypen wie Alcácer haben wir noch weitere im Kader – wie Hazard oder Sancho. Was uns gefehlt hat, ist die Wucht Haalands“, sagte Watzke.

Emre Can verfügt ebenfalls über ein gewisse Wucht, wenn auch eher in Zweikämpfen. Fest steht: Am Freitag muss der Transfer vollendet werden.