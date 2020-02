BVB-Choreo: So schwärmen Zorc und Watzke von den Fans

Die Partie war noch nicht angepfiffen, da verzückten die BVB-Fans mit einer Choreographie, die zu den besonderen im Dortmunder Stadion gehörte. Sie zeigte die Skyline von Dortmund, das Dortmunder U, die Reinoldikirche, das Hafenamt, natürlich das Stadion, dazu tönte die Musik der legendären Hip-Hop-Band Too Strong. Das Motto: "Große Stadt Dortmund, mein Traum". Das machte was her. Das beeindruckte auch die Verantwortlichen.

"Sie war mega, top. Eine der besten, die ich seit Langem gesehen habe", erklärte Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit dieser Redaktion. "Da muss man den Fans ein Riesenkompliment machen, die machen das alles in ihrer Freizeit. Wie viel Herzblut darin steckt, das ist etwas Besonderes." Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke teilte in den sozialen Medien mit: „Das war die schönste Choreographie seit Jahren. Der Club möchte sich bei allen Mitwirkenden bedanken.“ Die BVB-Fans sind für ihre Choreographien auf der Südtribüne bekannt. Im Jahr 2013 begeisterte etwa die Choreo "Auf den Spuren des verlorenen Henkelpotts".

BVB gewinnt souverän gegen Frankfurt

Die BVB-Spieler schien die Aktion der Anhänger jedenfalls zu motivieren. Sie gewannen gegen Eintracht Frankfurt 4:0 (1:0). Die BVB-Tore erzielten Lukasz Piszczek (33.), Jadon Sancho (50.), Erling Haaland (54.) und Raphael Guerreiro (74.). "Wir hatten ein besseres Bewusstsein für das gemeinsame Verteidigen als zuletzt. Es war eine sehr, sehr solide Leistung, die auf einem soliden Fundament basierte", sagte Zorc. "Wir haben heute gemeinsam verteidigt - als Mannschaft“, erklärte BVB-Neuzugang Emre Can. „Wenn wir so weitermachen, dann kann hier etwas sehr, sehr Erfolgreiches entstehen." Denn: „Nach vorne geht immer was.“

Am Dienstag empfängt der BVB nun im Champions-League-Achtelfinale Paris Saint Germain. (las)