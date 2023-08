BVB-Chef Watzke zu Kind: "Irgendwann weinst du"

Essen. BVB-Chef Hans-Joachim Watzke hat süffisant auf eine leicht provokante Frage eines jungen Bayern-Fans geantwortet.

Nachdem Borussia Dortmund die Meisterschaft in der vergangenen Saison am letzten Spieltag durch das 2:2 gegen den FSV Mainz 05 herschenkte, will der BVB in der am Freitag startenden Spielzeit einen neuen Anlauf nehmen. Immerhin soll die Bayern-Dominanz nach elf Titeln in Serie ja irgendwann mal enden. Vor dem Start der Spielzeit stellte sich Dortmunds Vereinschef Hans-Joachim Watzke nun in einer von RTL und ntv organisierten Fragerunde den Fragen von jungen Fans. Dabei stellte ihm auch ein junger Bayern-Anhänger eine durchaus freche Frage: "Warum will der BVB kein Deutscher Meister werden?", fragte der Junge mit einem Grinsen im Gesicht.

Mit der Reaktion des Dortmunder Vereinschefs dürfte der Junge dann aber auch nicht zwingend gerechnet haben: "Was ist denn bei dir eigentlich schiefgelaufen? Wenn du hier aus der Region bist und dann bist du Bayern-Fan. Dann musst du eine relativ schwierige Erziehungsphase durchlebt haben", sagte Watzke - aber durchaus humorig gemeint.

Watzke: BVB versucht alles, um Meister zu werden

Im weiteren Verlauf seiner Antwort sagte Watzke dann aber schon noch einmal ernsthaft, dass der BVB alles versuchen würde, um Meister zu werden. Immerhin hätte sich der Junge als Bayern-Fan ja in der vergangenen Saison wohl freuen müssen, als die Bayern in der 89. Minute den Titel holten. Watzke hatte aber auch noch eine Kampfansage parat und "drohte" dem Jungen: "Ich kann dich beruhigen. Irgendwann wirst du weinen und Bayern wird nicht Deutscher Meister."

BVB: Weitere News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB