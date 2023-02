BVB-Boss Watzke über Zukunft von Hummels und Reus: "In beiden Fällen völlig offen"

Dortmund. Der Sportstudio-Auftritt von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sorgt für Spekulationen bei den Personalien Hummels und Reus. Jetzt spricht Watzke.

In einem Geschäft, indem vieles im Verborgenen bleibt, kann eine kleine Geste bereits einigen Wirbel auslösen. Sebastian Kehl, Dortmunder Sportdirektor, zögerte am Samstagabend im ZDF-Sportstudio etwas, als sich das Gespräch um die Zukunft von Marco Reus und Mats Hummels drehte. Schon starteten die Spekulation, denn man konnte Kehl so interpretieren, dass einer von beiden, also Hummels oder Reus, den BVB verlassen wird.