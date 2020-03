BVB: Berater spricht über die Zukunft von Erling Haaland

Dortmund. Erling Haaland ist grandios in die Bundesliga gestartet. Star-Berater Mino Raiola spricht über die Zukunft des BVB-Juwels.

Spielerberater Mino Raiola hat einen Wechsel von Borussia Dortmunds Jungstar Erling Haaland in diesem Sommer ausgeschlossen. „Er muss noch weiter wachsen“, sagte der 52-Jährige der spanischen Sportzeitung Marca: „Er wird so lange in Dortmund bleiben, wie es nötig ist.“ Haaland, der von seinem Vater Alf-Inge und Raiola beraten wird, war erst in der vergangenen Winterpause von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt.

In bislang elf Pflichtspielen für den BVB erzielte der 19-Jährige zwölf Tore. Auch Raiola ist begeistert: „Er ist ein großes Juwel. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen und zu sehen, wie er sich jedes Spiel entwickelt. Niemand dachte, dass er sich so gut an eine Mannschaft wie Borussia anpassen würde.“ Haalands Vertrag in Dortmund gilt noch bis 2024, wie die "Sport Bild" im Januar berichtete soll der Kontrakt jedoch eine Ausstiegsklausel für 2022 enthalten. (sid)