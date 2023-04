BVB beim VfB Stuttgart: Katastrophale Einstellung und peinliches Verteidigen

Stuttgart. In Stuttgart präsentiert sich der BVB nach der Halbzeit in einem desolaten Zustand. Aufarbeitung ist nach dem 3:3 dringend nötig. Ein Kommentar.

Es kommt nicht oft vor, dass ein Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga zu einem Ebenbild einer gesamten Saison wird. Bayern München und Borussia Dortmund, die beiden Aushängeschilder in Deutschland, stolpern bislang durch diese Spielzeit, die ihnen Höhepunkte wie Tiefpunkte in extremer Ausprägung bot. Der BVB war zur Weltmeisterschaftspause schon abgeschrieben, arbeitete sich mit einer beeindruckenden Siegesserie an die Spitze zurück. Die Bayern hingegen legten die umgekehrte Formkurve auf den Rasen.