BVB beim FC Bayern: Mit Angsthasen-Fußball kommt Dortmund nicht weit

Was für ein Kracher: Bayern München gegen Borussia Dortmund - die beiden deutschen Top-Klubs haben sich schon einige legendäre Duelle geliefert. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) steht ein weiterer Klassiker an, jedoch unter anderen Vorzeichen als zuletzt: Der BVB ist Tabellenführer, der Münchner Serienmeister der Jäger.

BVB trifft in München auf Ex-Trainer Thomas Tuchel

Es ist auch das erste Spiel nach dem Trainer-Knall beim FC Bayern. Vor dem Bundesliga-Gipfel ist Julian Nagelsmann von seinen Aufgaben entbunden worden. Sein Nachfolger ist ausgerechnet Thomas Tuchel, der einst beim BVB trotz guter sportlicher Bilanz vom Hof gejagt wurde.

Vor diesem Knaller-Spiel gibt es viel zu besprechen. Das haben unsere Experten in der aktuellen Folge unseres Podcasts fußball inside getan. Moderator Nils Halberscheidt diskutiert mit Andreas Berten (stellv. Redaktionsleiter) und BVB-Reporter Christian Woop über das brisante Aufeinandertreffen, das Wiedersehen mit Thomas Tuchel und die Bedeutung des Spiels für BVB-Kapitän Marco Reus. Klar ist für unsere Experten: Der BVB muss sich in München mutig präsentieren, sonst wird die Borussia dort nicht bestehen können. Viel Spaß beim Reinhören!

