BVB begnadigt Paris Brunner - Talent kehrt am Mittwoch zurück

Dortmund. Der suspendierte Paris Brunner wird wieder Teil der U19 von Borussia Dortmund. Dies bestätigte der BVB dieser Redaktion. Die Einzelheiten.

Diese Nachricht hatte hohe Wellen geschlagen, vor knapp zwei Wochen suspendierte der BVB das große Talent Paris Brunner, gerade 17 Jahre jung. Ein Rückschlag auf dem Weg, der nach oben führen soll. Nun aber steht der Stürmer, der schon bei den Profis mittrainiert hat, vor der Rückkehr. Dies bestätigte der Klub dieser Redaktion.

Paris Brunner kehre ab Mittwoch in den Trainings und Spielbetrieb der U19 zurück, teilte der BVB auf Nachfrage mit. Damit ist der Offensivspieler wieder Teil der Mannschaft von Mike Tullberg. Dortmund führt die Tabelle der Junioren-Bundesliga West an, fünf Punkte beträgt der Vorsprung vor dem FC Schalke 04. Am Sonntag spielt die Borussia beim MSV Duisburg; Brunner darf sich dann wieder ein Trikot überziehen. Zehn Tore hat er in dieser Spielzeit bereits erzielt.

Paris Brunner, hier trägt das große BVB-Talent das Trikot des Deutschen Fußball-Bundes. Foto: firo

Paris Brunner wird der Sprung zu den BVB-Profis zugetraut

Deswegen muss man wissen, dass Brunner ist nicht irgendein Talent ist, sondern eines, dem bei der schwarz-gelben U19 am ehesten zugetraut wird, den Sprung zu den Profis zu schaffen. Dortmunds Trainer Edin Terzic lobte zuletzt die Fähigkeiten des Angreifers, sprach aber auch von "einem Vorfall", der die Suspendierung nötig gemacht habe. Nähere Angaben machte der Verein nicht, verwies stattdessen auf das Alter des Stürmers. Diesen müsse man schützen, hieß es.

BVB: Fritz-Walter-Medaille in Gold für Paris Brunner

Paris Brunner war Ende August vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet worden. Außerdem wird erwartet, dass der Torjäger im Kader der deutschen U17-Nationalmannschaft für die WM in Indonesien steht. Die Suspendierung kratzte das Ansehen des BVB-Talentes an, nun kann der junge Fußballer dafür sorgen, dass wieder sportlich über ihn berichtet wird.

