BVB bangt um Mats Hummels: "Er hat große Schmerzen"

Liegt mit Schmerzen am Boden und will ausgewechselt werden: Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels.

Dortmund. Gegen Lazio verletzte sich BVB-Abwehrchef Hummels, wie lange er ausfällt, ist offen. Und er ist nicht der einzige Dortmunder, der Sorgen bereitet

Lucien Favre war bedient. Der Trainer von Borussia Dortmund ärgerte sich mächtig über diesen Elfmeter, den seine Mannschaft gegen Lazio Rom hatte hinnehmen müssen und der dazu führte, dass das Champions-League-Spiel am Ende 1:1 (1:0) ausging.

Mehr News und Hintergründe zum BVB:

Mindestens ebenso sehr aber schlug dem BVB-Trainer die Personallage aufs Gemüt. Schon am Tag vor dem Spiel war klar gewesen, dass Thomas Meunier und Emre Can wegen Problemen mit der Muskulatur nicht würden mitwirken können. Im Abschlusstraining zog sich dann auch noch Erling Haaland einen Muskelfaserriss zu, der Mann, den der BVB am wenigsten ersetzen kann und der nun bis Januar fehlt. Und gegen Lazio verlor der BVB seinen Abwehrchef Mats Hummels, den Mann, den er am zweitwenigsten ersetzen kann.

Der Innenverteidiger bekam einen unbeabsichtigten Tritt von Ciro Immobile aufs Sprunggelenk und musste gestützt werden, als er vom Platz humpelte. „Ich hoffe, er ist nicht so doll umgeknickt“, sagte Marco Reus. „Er hatte in der Kabine schon große Schmerzen. Aber Mats ist ein harter Junge, ich hoffe, dass er am Samstag wieder zur Verfügung steht.“

BVB: Auch Thomas Delaney und Raphael Guerreiro angeschlagen

Auch bei den Vorgesetzten regierte das Prinzip Hoffnung: „Wir hoffen, dass es nur ein dicker Schlag auf den Fuß war, dass es schnell wieder geht“, sagte Sportdirektor Michael Zorc. „Wir hoffen, dass keine Bänder in Mitleidenschaft gezogen sind und dass er am Samstag vielleicht wieder spielen kann.“

Eine genaue Diagnose konnten die Dortmunder am Mittwochabend noch nicht liefern. „Ich weiß es nicht genau“, meinte Favre. „Er hat einen Schlag abbekommen, das Fußgelenk aber nicht gedreht, denke ich. Aber er hatte trotzdem große Schmerzen.“

Zu Favres Verdruss war Hummels auch nicht der einzige, der Blessuren davongetragen hatte, auch Thomas Delaney und Raphael Guerreiro mussten ausgewechselt werden. „Er hat etwas gespürt und musste raus“, sagte Favre über den Portugiesen, der zuletzt schon wegen Muskelproblemen gefehlt hatte. „Mal sehen“, fügte der Schweizer hinzu und zuckte mit den Schultern. Sechs Spiele stehen ihm und dem BVB noch bis Weihnachten bevor – und so langsam scheint sich die Belastung bemerkbar zu machen. Welche Spieler am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt zur Verfügung stehen – das muss sich in den nächsten Tagen zeigen.​