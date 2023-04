BVB-Ass Jude Bellingham - Real kommt zum Abwerbe-Gespräch

Für Bochum und den BVB geht es im Derby um fast alles Am Freitagabend empfängt der VfL Bochum den großen Reviernachbarn Borussia Dortmund zum Derby. Die Ausgangslage ist brisant: Der BVB muss gewinnen, um die Tabellenspitze zu halten, Bochum braucht jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Über die Ausgangslage, die Form und die Erwartungen an das Spiel diskutiert Moderator Nils Halberscheidt in der neuen Folge von Fußball inside mit Bochum-Reporter Ralf Ritter und Sportchef Sebastian Weßling.

Dortmund. Vor dem Derby zwischen dem BVB und dem VfL Bochum ist aus Spanien zu vernehmen, dass Real Madrid sein Werben um den Dortmunder Profi verstärkt.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid intensiviert einem Medienbericht zufolge seine Bemühungen um die Verpflichtung von Jude Bellingham. Nach Informationen der spanischen Sportzeitung „Marca“ soll eine Reisegruppe der Spanier in den nächsten Tagen den englischen Nationalspieler von Borussia Dortmund in Deutschland aufsuchen, um ihn von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen. Der 19-Jährige sei der wichtigste Transfer für die kommende Saison. Man wolle nach Dortmund kommen, um den finanzkräftigeren Clubs aus England wie Manchester City und FC Liverpool zuvorzukommen.

Die kolportierten 150 Millionen Euro Ablösesumme für Bellingham, der beim BVB noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag steht, seinen für Real jedoch unerreichbar. Dennoch sei der Klub bereit, mehr als 100 Millionen Euro für den begehrten Mittelfeldspieler auszugeben.

BVB heute im Derby gegen VfL Bochum

Bellingham war 2020 für 25 Millionen Euro von Birmingham City ins Revier gewechselt. Der Mittelfeldspieler zählt trotz einer schwächeren Phase zuletzt beim BVB zu den absoluten Leistungsträgern und kommt in dieser Saison bislang auf elf Tore in 39 Pflichtspielen.

An diesem Freitag steht er mit dem BVB im Revierderby dem VfL Bochum gegenüber. Der BVB ist Tabellenführer – die Chance auf die Meisterschaft ist so groß wie seit Jahren nicht mehr. Nun darf sich der BVB in den verbleibenden fünf Spielen keinen Ausrutscher mehr erlauben. So sprach Bellingham mit Bezug zum leichtfertig vergebenen Sieg beim 3:3 in Stuttgart am 28. Spieltag ehrlich von "Arroganz". Die Partie habe aber auch etwas Gutes gehabt: „Ich denke, wir haben ein Spiel wie dieses gebraucht“, sagte Bellingham.

Rechtzeitig für die finale Saisonphase hat der 19-Jährige nach einer Formdelle zurück zu seiner Stärke gefunden. Beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt glänzte er als Torschütze und Spielgestalter. „Um ehrlich zu sein, würde es alles bedeuten, es würde mir die Welt bedeuten“, sagte Bellingham zum möglichen Titelgewinn. (fs/dpa)

