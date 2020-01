Dortmund. Stürmer Paco Alcácer wechselt von Borussia Dortmund zum FC Villareal. Beim Transfer von Emre Can sind nur noch Kleinigkeiten zu klären.

BVB: Alcácer wechselt zum FC Villareal - Can kann kommen

Als die Profis von Borussia Dortmund am Donnerstagmorgen auf den Trainingsplatz wanderten, fehlte dort Paco Alcácer. Am Donnerstagabend verkündete der BVB, dass der Stürmer zum spanischen Erstligisten FC Villarreal wechselt. Der BVB kassiert nach Informationen dieser Redaktion eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für den Spanier. Mit diesem Geld soll Emre Can von Juventus Turin verpflichtet werden.

Zorc: Freistellung Alcacers keine leichte Entscheidung

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) hatte Sportdirektor Michael Zorc erklärt, dass Alcácer freigestellt sei, um Verhandlungen zu führen. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber: „Wir müssen immer abwägen im Klub, was bekomme ich von einem Spieler, was kann ich noch erwarten“, meinte Zorc.

Der 57-Jährige bestätigte zudem erstmals öffentlich das Interesse an Emre Can. „Das wir uns damit beschäftigen, ist in der Tat kein Geheimnis.“ Und: „Das Transferfenster ist bis morgen Abend geöffnet, es kann der ein oder andere Transfer passieren, es kann aber auch sein, dass nichts mehr passiert.“

Can soll beim BVB acht Millionen Euro verdienen

Beim Transfer von Emre Can sind noch Kleinigkeiten zu klären. Der Nationalspieler soll acht Millionen Euro kassieren. Turin verlangt eine Ablösesumme von bis zu 30 Millionen Euro, die wollen die Dortmunder drücken. Im Raum steht auch eine Leihe mit anschließender Kaufverpflichtung.

Nur Delaney fehlt dem BVB gegen Berlin

Die Einheit der Schwarz-Gelben am Donnerstag war eine lockere. Mats Hummels, Manuel Akanji, Lukasz Piszczek und Mahmoud Dahoud fehlten. Sie drohen allerdings nicht, gegen Berlin auszufallen. Nur Thomas Delaney (Knieprobleme) wird dann nicht dabei sein. Und Emre Can? Abwarten. (las)