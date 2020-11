Bundesliga: ZDF zeigt BVB gegen Union Berlin live im Free-TV

Dortmund. Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 13 bis 15 terminiert. Eine Partie von Borussia Dortmund wird dabei sogar live im Free-TV übertragen.

Das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Borussia Dortmund wird live im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF überträgt die Partie am Freitagabend des 13. Spieltages am 18. Dezember (20.30 Uhr).

Auch die Anstoßzeiten der Dortmunder Bundesligaspiele am 14. Und 15. Spieltag teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitagnachmittag mit. So steigt das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag, den 03. Januar um 15.30 Uhr, das Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag, den 09. Januar um 18.30 Uhr. (fs mit dpa)