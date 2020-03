Borussiaverbindet - So will der BVB gegen Corona helfen

Dortmund. Der Ball ruht derzeit beim BVB. Doch der Verein versucht, während der Coronavirus-Pandemie zu helfen. Mit mehreren Aktionen.

Der BVB versucht, während der Coronavirus-Pandemie zu helfen. Deswegen hat er etwa die Aktion #Borussiaverbindet eingeführt. In den sozialen Medien können die Anhänger von Borussia Dortmund so ihre Solidarität zeigen. Wenn sie zum Beispiel für Nachbarn eingekauft oder gespendet haben - oder einfach nur Danke sagen wollen.

Schon jetzt finden sich zahlreiche Einträge unter dem Hashtag. Auch das Fanbündnis Südtribüne hat eine Initiative ins Leben gerufen. Zudem initiiert der BVB eine Spendenkampagne.

So sollen die Kräfte der "BVB-Familie" gebündelt werden, heißt es von Seiten des Vereins. Die Erlöse der Kampagne wird die BVB-Stiftung "leuchte auf" zu einem Drittel in lokale Projekte in Dortmund investieren. Je ein weiteres Drittel werden an die Stiftung Universitätsmedizin in Essen, die sich u.a. auf innovative Forschung spezialisiert hat, sowie an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verteilt.

Die BVB-Profis sind zu Hause

Beim BVB ruht der Ball derzeit, aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Die Profis bleiben vorerst bis zum Montag zu Hause. Wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist weiter unklar. (las)