Borussia Dortmund fast am Ziel: Warum der BVB ein verdienter Meister wäre

Dortmund. Der BVB steht kurz vor der deutschen Meisterschaft – weil er aus einer jahrelangen Schwäche eine Stärke gemacht hat. Ein Kommentar.

Am Montag hat die Deutsche Fußball-Liga bestätigt, was ohnehin längst klar war: Das Original der Meisterschale wird am kommenden Samstag in Dortmund zu sehen sein. Und wenn alles nach Plan der Gastgeber verläuft, wird dann bald Borussia Dortmund in die lange Liste der Titelträger eingraviert – so der zuständige Mensch nach jahrelanger Eintönigkeit überhaupt noch weiß, wie man eine andere Buchstabenkombination als „Bayern München“ verwendet.