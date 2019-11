Borussia Dortmund braucht Mario Götze nicht mehr

Dortmund. Verlängert Mario Götze seinen Vertrag bei Borussia Dortmund? Es gibt derzeit nur wenig, was darauf hindeutet. Warum auch? Ein Kommentar.

Vielleicht wäre die Rückkehr zu Borussia Dortmund, vielleicht wäre die gesamte Karriere von Mario Götze anders verlaufen, wenn der mittlerweile 27-Jährige nicht an einer Stoffwechselerkrankung gelitten hätte. So aber hat Götze nie wirklich Fuß gefasst im Revier, seitdem er 2016 sein ebenfalls unglückliches Abenteuer beim FC Bayern beendete und wieder zum BVB wechselte. Der Weltmeister von 2014 ist nur noch Ergänzungsspieler. Und es existiert wenig, was darauf hindeutet, dass sich an diesem Status etwas ändern könnte.