Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt live im TV und im Stream: Alles zum Bundesliga-Kracher

Dortmund. Borussia Dortmund trifft an diesem Sonntag auf Eintracht Frankfurt. Wir verraten, wie Sie das Bundesliga-Topspiel live in TV und Stream sehen.

Bei Borussia Dortmund herrscht derzeit Zufriedenheit. Der BVB öffnete am Mittwoch mit dem 1:0 bei Newcastle United die knifflige Königsklassen-Gruppe wieder komplett. „Jetzt können wir es in unseren Heimspielen selbst regeln“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, euphorisch fragte er: „Was gibt es Geileres?“ Mit Mut, Widerstandskraft und ein bisschen Glück hatte der in der Bundesliga überzeugende BVB auch internationale Klasse nachgewiesen. Nun kommt es am Sonntag (15.30 Uhr) zu einem Topspiel bei Eintracht Frankfurt.

Auch Gegner Eintracht Frankfurt sammelte am Donnerstag durch das berauschenden 6:0 in der Conference League gegen HJK Helsinki viel Selbstvertrauen. Immerhin war es bereits der dritte Pflichtspielsieg in Serie. Und: Nationaltorwart Kevin Trapp steht vor der Rückkehr in die Startelf für das Spiel gegen den BVB. „Kevin war im Training. Er fühlt sich gut“, sagte Trainer Dino Toppmöller am Freitag. Der 33 Jahre alte Schlussmann fehlte in der Partie bei der TSG Hoffenheim wegen Rückenproblemen und im Conference-League-Spiel am Donnerstag wegen einer Rot-Sperre. Vertreten wurde er von Ersatztorwart Jens Grahl.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel von Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt live im TV und Live-Stream sehen können.

Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

Datum: Sonntag, 29.10.2023

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragung: DAZN

Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt live im TV sehen

BVB-Fans, die das Heimspiel auf den Tribünen verpassen werden, müssen auf das Spiel nicht verzichten. Die Partie ist allerdings nicht im Free-TV zu sehen, auch nicht auf Sky, auch wenn der Großteil der Bundesliga bei dem Pay-TV-Sender läuft. Sonntags und Freitags ist der Streamingdienst DAZN der übertragende Sender.

DAZN-Kommentator ist Uli Hebel, als Experte ist Michael Ballack dabei. Die Moderation übernimmt Laura Wontorra, Field-Reporter ist Tobi Wahnschaffe. Wer DAZN nicht als App auf seinem TV-Gerät hat, kann das Spiel auch im Stream verfolgen - hier geht es zur Übertragung.

Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel am Sonntag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Borussia Dortmund gegen Frankfurt gibt es auch auf unserem Portal.

