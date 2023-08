Auf Ex-BVB-Trainer Hannes Wolf wartet beim DFB viel Arbeit

BVB-Analyse: holpriger Start in die Saison

Dortmund. BVB-Boss Hans-Jocahim Watzke sieht den deutschen Fußball nicht in einer Krise. Aber auch die Bundesliga hat ein großes Problem. Ein Kommentar.

Am Ende der rund 45-minütigen Bilanzpressekonferenz von Borussia Dortmund wagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch einen Blick auf das große Ganze. „Ich habe das Gefühl, dass die Bundesliga in den letzten zwei Jahren stärker geworden ist“, meinte der 64-Jährige, insbesondere mit Blick auf das Abschneiden der deutschen Vereine in der Europa League. „Es wird viel über die große Krise des deutschen Fußballs geschrieben – die sehe ich aber eher bei den Nationalmannschaften.“