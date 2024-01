An Krebs erkrankter BVB-Fan Marcel verstorben

Dortmund Marcel kämpfte lange um sein Leben - nun hat er den Kampf verloren. Das Mitglied der Ultra-Gruppe „The Unity“ verstarb zu Jahresbeginn.

Lange, sehr lange hat Marcel um sein Leben gekämpft. Nun hat der Fan von Borussia Dortmund diesen Kampf verloren: Marcel erlag seinem Krebsleiden, wie das BVB-Fanbündnis Südtribüne Dortmund am Mittwoch in einem Nachruf veröffentlichte. „Nach dem langen und kräftezehrenden Kampf gegen seine Krankheit, ist Marcel am vergangenen Montag von uns gegangen“, heißt es auf der Homepage des Bündnisses.

„Wir trauern um einen guten Freund und einen wunderbaren Menschen. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie“, heißt es weiter. Zudem bedankten sich die BVB-Fans für die Unterstützung für Marcel in den vergangenen Wochen und Monaten. „Unser Dank gebührt allen, die Marcel und unsere Gruppe auf dem schweren Weg der letzten Monate begleitet und unterstützt haben.“

Marcel war Mitglied der Dortmunder Ultra-Gruppe „The Unity“, die das Schicksal des Familienvaters in den vergangenen Monaten in den Fokus gerückt hatte. Mit „Kämpfen Marcel“- oder „Niemals aufgeben Marcel“-Bannern gaben sie ihm immer wieder mit Hoffnung nach den Spielen von Borussia Dortmund. Nach jedem Spiel erschallte zudem ein Schlachtruf mit gleichem Inhalt durch die Stadien, in denen Borussia Dortmund spielte. Auch die Spieler nahmen an dem Schicksal Anteil und posierten ebenfalls mit entsprechenden Bannern - wie etwa nach dem Heimspiel gegen Werder Bremen am 20. Oktober.

Marcel besuchte Spiele - BVB-Profis erinnerten an sein Schicksal

Marcel verfolgte das Spiel damals auf den Rollstuhlplätzen mit Freunden und seiner Familie, nach dem Schlusspfiff machten die Ultras die Dortmunder Profis darauf aufmerksam. Diese gingen zu dem Fan und machten ein Foto mit ihm. Auch die Anhängerinnen und Anhänger von Werder Bremen hatten ein Banner im Stadion aufgehangen, darauf stand: „Niemals aufgeben, Marcel“. Auch in folgenden Partien bis zum Jahresende gab es aus anderen Fanszenen der Liga ähnliche Botschaften. Marcel saß mindestens noch ein weiteres Mal am Spielfeldrand und verfolgte eine Partie seiner Borussia.

Das Schicksal von Marcel hatte viele Fußball-Fans in ganz Deutschland bewegt. Die Dortmunder Ultra-Gruppe „The Unity“ organisierte eine Spendensammlung, damit die Avastin-Therapie bei Marcel durchgeführt werden konnte. Zudem sollte das gesammelte Geld der Familie zu Gute kommen. Eine hohe Summe kam im Herbst des vergangenen Jahres zusammen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB