An Haaland wird der BVB noch viel Freude haben – Note 1

Es war ein Spiel, das zu dieser verrückten BVB-Saison passt. Borussia Dortmund hat beim FC Augsburg 5:3 (1:0) gewonnen. Die Tore erzielten Niederlechner (1:0, 34.), Richter (2:0, 46.), Brandt (2:1, 49.), Niederlechner (3:1, 55.), Haaland (3:2, 59.), Sancho (3:3, 61.), Haaland (3:4, 72.) und Haaland (3:5, 79.).

Roman Bürki: Bei allen drei Gegentoren traf ihn keine Schuld. Dazwischen wurde er nur selten gefordert. Note: 3

Lukasz Piszczek (ab 56.): Für das Tempo von Ruben Vargas reichte es vor dem 0:1 nicht. Der 34-Jährige hat schon viel für den BVB geleistet, aber in der derzeitigen Form ist er keine Hilfe. Note: 5

Mats Hummels: Es blieb ein kleines Rätsel, was er nun genau vor dem 0:1 vorhatte. Er schickte Manuel Akanji nach rechts, bemerkte aber selbst nicht, wie Niederlechner in seinem Rücken in den freien Raum sprintete. Ansonsten verdeutlichte Hummels aber auch seine Qualitäten. Wie bei der Vorarbeit zum 3:3. Note: 3,5

Manuel Akanji: Den ein oder anderen Fehlpass bekommt er nicht aus seinem Spiel. Bei dem ein oder anderen langen Ball hatte er so seine Probleme. Vor dem 0:2 köpfte er zum Gegenspieler. Es folgten weitere Patzer. Schwach. Note: 5

Achraf Hakimi: Der 21-Jährige verlor zu viele Bälle in der ersten Halbzeit, zu viele Zweikämpfe. Verbesserte sich im Lauf der zweiten 45 Minuten. Note: 3,5

Axel Witsel: Die Augsburger stellten Witsel so zu, dass dieser das Spiel nie an sich reißen konnte. Aus dem Chef im Mittelfeld wurde dadurch ein gewöhnlicher Büroangestellter. Note: 3,5

Julian Brandt: Eine Szene genügte, um seine Fähigkeiten zu demonstrieren. Als er in der 28. Minute das halbe Augsburger Mittelfeld überlief, Sancho freispielte. Es kamen weitere starke Pässe hinzu. Und ein starkes Tor. Note: 2,5

Raphael Guerreiro: Schöner Pass auf Sancho (8.). Schöner Schuss (15.). Danach tauchte er ab. Note: 3,5

Jadon Sancho: Mangelnden Einsatz konnte man Sancho bei seinen Offensivbemühungen nicht vorwerfen. Bei einem Abschluss hatte er etwas Pech (28.). Vor dem 1:3 spielte er einen Fehlpass, das 2:3 bereitete er hingegen vor. Das 3:3 erzielt er selbst. Stark. Note: 2

Marco Reus (bis 80.): Seine erste große Chance hätte er nutzen können, wohl eher müssen (8.). Seine zweite auch (29.). Seine dritte auch (62.). Ein unglücklicher Auftritt des Kapitäns. Aber er bereitete das 5:3 vor. Note: 4

Thorgan Hazard (bis 72.): Der Belgier dachte vor dem 0:1 wohl kurz, dass er gerade auf dem Bolzplatz kickt, so lustlos spielte einen katastrophalen Fehlpass. Den machte er mit seiner Vorarbeit zum 4:3 aber wieder gut (72.). Note: 3

Erling Haaland (ab 56.): Kam. Zum ersten Mal. Und traf. Zum ersten Mal. Zum zweiten Mal. Sogar zum dritten Mal. An ihm wird der BVB wohl noch viel Freude haben, das verdeutlichte er in seiner knappen Spielzeit auf eindrucksvolle Art und Weise. Note: 1

Giovanni Reyna (ab 72.): ohne Note.

Mahmoud Dahoud (ab 80.): ohne Note.