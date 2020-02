Alexander Isak überragt in Spanien – BVB-Rückkehr möglich

Mit sieben Toren in nur 136 Minuten hat Erling Haaland die Bundesliga im Sturm erobert. Nicht zu Unrecht spricht dieser Tage jeder vom 19-jährigen Wunderstürmer aus Norwegen, der einer der Hauptgründe für den starken Rückrundenstart des BVB ist.

Schon nach wenigen Wochen scheint sicher, dass der Winter-Transfer (kam von RB Salzburg) ein absoluter Volltreffer ist. Doch Borussia Dortmund hatte mit Verpflichtungen von hochveranlagten Stürmern nicht immer derart viel Glück – wie das Beispiel Alexander Isak zeigt.

Alexander Isak mit nur fünf Bundesligaspielen für den BVB

Ziemlich genau drei Jahre ist es her, da lieferten sich europäische Spitzenvereine ein Tauziehen um den damals 17-jährigen Angreifer, der 2017 bereits für die Nationalmannschaft Schwedens auflief. Der BVB konnte Isak schließlich unter Vertrag nehmen und zahlte rund neun Millionen Euro an AIK Solna, bei denen er bereits in der ersten Liga eingesetzt worden war.

Anders als Haaland, der am ersten Rückrundenspieltag als Joker sofort einen Dreierpack schnürte, sollte Isak allerdings langsam an die BVB-Profis herangeführt werden. So schaffte es der Schwede in seiner ersten Halbserie unter Trainer Thomas Tuchel lediglich zweimal in den Bundesligakader der Borussia. Ein erster Einsatz? Fehlanzeige.

Willem II als Karriere-Sprungbrett für Alexander Isak

Viel besser sollte es für Isak auch in der Folgesaison nicht werden. Magere fünf Bundesliga-Kurzeinsätze hatte der Mittelstürmer vorzuweisen. Ein Tor ist ihm dabei nicht gelungen, weshalb man ihn im Winter 2019 zum niederländischen Erstligisten Willem II verliehen hat. In Tilburg zeigte er dann wieder seinen Torriecher. 13-mal traf Isak in 16 Ligaspielen, was zahlreiche Klubs erneut auf den Youngster aufmerksam machte.

Da der BVB Isak trotz guter Torquote in den Niederlanden kurzfristig keine Perspektive bieten konnte, verkaufte man ihn für 6,5 Millionen Euro zu Real Sociedad nach Spanien, wo er nach durchwachsenem Saisonbeginn nun wieder nach Belieben trifft.

In den vergangenen zehn Pflichtspielen erzielte Isak für den Klub aus Donostia/San Sebastian im Baskenland starke neun Tore und lieferte einen Assist. Dabei stand er nur 621 Minuten auf dem Platz – er trifft also derzeit alle 69 Minuten. Zusammen mit Real Madrids Leihgabe Martin Ödegaard bildet der Ex-Borusse aktuell eines der spannendsten Duos der spanischen Eliteliga.

BVB mit Rückkaufoption für Alexander Isak

Ärgern wird man sich in Dortmund über die starken Leistungen des inzwischen 20-Jährigen aber nicht. „Wir wünschen Alex Isak in Spanien den größtmöglichen Erfolg und werden seine Leistungen genau beobachten“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc beim Abschied des Mittelstürmers- Denn der Bundesligist hat sich eine Rückkaufklausel in Höhe von 30 Millionen Euro gesichert.

Sorgt Isak also in Spanien weiter derart für Furore, ist es nicht ausgeschlossen, dass er eines Tages wieder das schwarz-gelbe Trikot trägt – möglicherweise sogar an der Seite von Erling Haaland.