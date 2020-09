Achraf Hakimi schwärmt von seiner Zeit beim BVB

Dortmund. Nach seinem Abschied aus Dortmund läuft Achraf Hakimi nun für Inter Mailand auf. An seine Zeit beim BVB denkt er trotzdem gern zurück.

Außenverteidiger Achraf Hakimi hat auch seinem Abschied von Borussia Dortmund noch gute Erinnerungen an seine Zeit beim BVB. In einem Interview mit der spanischen Zeitung Mundo Deportivo zog der 21-Jährige ein positives Fazit zu seinen zwei Jahren in der Fußball-Bundesliga.

„In Deutschland jedes Wochenende auf diesem Niveau auf dem Platz gestanden zu haben, hat mir sehr viel Selbstvertrauen gebracht, mich reifen lassen und mir erlaubt, Erfahrungen zu sammeln“, sagte der Nationalspieler Marokkos, der sich nun auf die italienische Liga freut. „Ich hoffe, dass das nun hilft, um der Mannschaft zu helfen und mich an die Serie A anzupassen.“

Denn nachdem Hakimi zuletzt für zwei Spielzeiten von Real Madrid an den BVB ausgeliehen war, verpflichtete Inter Mailand den flinken Flügelverteidiger. Auch die Dortmunder waren interessiert, den Youngster zu halten, doch finanziell hat ein Transfer nicht in die Planungen des BVB gepasst, wie Sportdirektor Michael Zorc im Juni erklärt hatte. Dem Vernehmen nach soll Inter 40 Millionen Euro für Hakimi bezahlt haben.

Ex-BVB-Profi Hakimi freut sich auf Inter-Coach Conte

Als Gründe für seinen Wechsel nach Mailand nennt Hakimi „die Art zu trainieren, den Trainer und den Spielstiel“. Der 21-Jährige ist sich sicher, dass Inter gut zu ihm passe. „Ich glaube, dass wir große Dinge erreichen und um den Titel spielen werden. Ich denke, dass ich mich sehr gut anpassen kann, weil ich im vergangenen Jahr in Dortmund ebenfalls im 3-5-2-System gespielt habe.“

Vor allem auf die Zusammenarbeit mit Trainerfuchs Antonio Conte freut sich Hakimi. Der Inter-Profi beschreibt seinen Coach „als großen Trainer mit einem kompetitiven Geist und einer Leidenschaft, die sich auf das Team und auf die Fans überträgt“. (fs)