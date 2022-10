2:3! BVB kassiert nach Führung einen Rückschlag in Köln

Köln. Borussia Dortmund enttäuschte im Spiel beim 1. FC Köln in der zweiten Halbzeit. Durch die 2:3-Niederlage büßte der BVB seinen Vorsprung auf den FC Bayern ein.

Borussia Dortmund hat das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln 2:3 (1:0) verloren. Das Dortmunder Tor erzielte Julian Brandt (31.), doch Köln drehte die Partie durch Florian Kainz (53.), Steffen Tigges (56.) und Dejan Ljubicic (71.). Tom Rothes Anschlusstreffer (78.) nützte nichts mehr. Ausgerechnet vor dem Topspiel am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München muss der BVB damit einen Rückschlag verkraften. Der Drei-Punkte-Vorsprung auf den Rekordmeister ist nun verpufft. Der Grund: eine enttäuschende zweite Halbzeit.

In Köln musste BVB-Trainer Edin Terzic acht Verletzte ersetzen, darunter die beiden Kapitäne Marco Reus (Sprunggelenksverletzung) und Mats Hummels (Erkältung). Jude Bellingham führte die Mannschaft daher als Kapitän auf den Rasen – und der junge Engländer bereitete auch das Tor von Julian Brandt vor. Thomas Meunier eroberte den Ball, Karim Adeyemi passte auf Bellingham, der leitete weiter auf Brandt. Der Nationalspieler rauschte in den Sechzehnmeterraum und verwandelte überlegt (31.). Brandt vertrat Reus auf der Zehn – in diesem Moment zeigte er, welche Fähigkeiten in ihm stecken.

Jude Bellingham überzeugt beim BVB-Sieg in Köln nur 45 Minuten

Jude Bellingham gehörte in den ersten 45 Minuten zu den stärksten Borussen. Stürmer Anthony Modeste bemühte sich bei seiner Rückkehr nach Köln, blieb jedoch glücklos. Die Fans pfiffen ihn bei fast jeder Ballberührung aus. Zudem entrollte die organisierte Fanszene ein Banner, auf dem stand: „Der Kopf denkt – die Gier lenkt“.

Zunächst schien es trotzdem so, als würde dieser Nachmittag ein erfolgreicher werden für den BVB. Als jedoch die zweite Halbzeit begann, war es der 1. FC Köln, der das Spiel bestimmte. Florian Kainz (53.) und Steffen Tigges (56.), der ehemalige Dortmunder, drehten die Partie. Es folgte das sehenswerte Tor von Dejan Ljubicic (71.). Tom Rothes Flanke segelte kurioser Weise ins Kölner Tor (78.), der Anschlusstreffer nützte aber nichts mehr. Am Mittwoch spielt Borussia Dortmund in der Champions League beim FC Sevilla, dann kommt der FC Bayern ins Ruhrgebiet. Es bleibt interessant.

