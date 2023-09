BVB-Stürmer Julian Rijkhoff hat ein Traumtor in der Youth League gegen PSG erzielt.

Youth League 1:0! BVB-Triumph in der Youth League bei PSG - Traumtor von Julian Rijkhoff

Paris. Die U19 des BVB ist mit einem 1:0-Sieg in die Gruppenphase der Youth League gestartet. Bei Paris St. Germain glänzte Stürmer Julian Rijkhoff.

Das war ein Start nach Maß! Nach dem 3:1-Sieg des U19-Teams von RB Leipzig in der Schweiz bei Young Boys Bern gewann auch die A-Jugend von Borussia Dortmund ihr erstes Youth-League-Spiel der Saison 2023/2024.

Der BVB, der letztes Jahr im Viertelfinale des Wettbewerbs stand und gegen Hajduk Split scheiterte, gewann bei Paris St. Germain mit 1:0. Julian Rijkhoff (30.) erzielte das Tor des Tages.

BVB-Sieg dank Traumtor von Julian Rijkhoff

Und wie er das Ding machte - Wahnsinn: Der 18-jährige Stürmer nahm den Ball mit dem ersten Kontakt an und beförderte den Ball mit dem zweiten Kontakt per Volley in die Maschen - ein echtes Traumtor des Niederländers. Der erst 17-jährige Marokkaner Bilal Laurendon im PSG-Tor hatte das Nachsehen, er war chancenlos bei diesem Rijkhoff-Treffer.

Insgesamt ging der Sieg der Mannschaft von Trainer Mike Tullberg auch in Ordnung. Denn optisch waren zwar die Franzosen um Ethan Mbappé, Bruder des Superstars Kylian Mbappé, überlegen, doch echte Hochkaräter blieben Mangelware. Was auf das Tor der Gäste kam, wurde durch BVB-Schlussmann Robin Lisewski vereitelt.

Mahamadou Sangaré (12.), Yoram Zague (36.) und Senny Mayulu (86.) hatten die besten Chancen auf Pariser Seite. Rijkhoff (36.) hätte wenige Minuten nach der Führung für den BVB erhöhen können. Doch am Ende langte Rijkhoffs Treffer aus der 30. Minute zum 1:0-Sieg der Borussia in Paris.

BVB-Profis am Dienstagabend in der Champions League bei PSG gefordert

Bleibt aus Revier-Sicht zu hoffen, dass die BVB-Profis es dem Nachwuchs ab 21 Uhr gegen Kylian Mbappé und Co. nachmachen.

Mehr BVB-News

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB