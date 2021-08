Bundestrainer Hansi Flick kann die DFB-Probleme nicht lösen

Frankfurt/Main. Der neuen Bundestrainer muss einen gewaltigen Rucksack schultern. Das Image des DFB ist ramponiert, die Fannähe hat gelitten. Der Kommentar.

Braungebrannt, am weißen Hemd sind die Ärmel hochgekrempelt – Hansi Flick präsentiert sich bei seiner Vorstellung als Bundestrainer maximal entspannt. Das lässt fast vergessen, welch gewaltigen Rucksack der neue Mann zu schultern hat: Er muss die deutsche Nationalmannschaft zurück in die Weltspitze führen, die zuletzt immer weiter in die Ferne rückte. Er muss dazu attraktiven Fußball spielen lassen, um die Fans wieder zurückzugewinnen, die in den letzten Jahren scharenweise verloren gingen. Und dann muss er idealerweise auch noch das ramponierte Image des Deutschen Fußball-Bundes polieren, muss sämtliche Streitereien und Affären innerhalb des Verbands überstrahlen.