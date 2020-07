Bundesliga-Spiele mit Fans: Lokale Behörden entscheiden

Keine Fans im BVB-Stadion: Wegen der Corona-Krise durften zuletzt keine Zuschauer in die Arena.

Frankfurt Wann können Zuschauer wieder ins Stadion? Der DFL, der Dachverband der Profi-Klubs, verweist auf die zuständigen Gesundheitsbehörden vor Ort.

Bei der Debatte um die Rückkehr von Fans in der Fußball-Bundesliga hat die DFL auf die zuständigen Gesundheitsbehörden vor Ort verwiesen. Entscheidend für eine (Teil-) Zulassung von Zuschauern seien die lokalen Konzepte der Klubs, welche von den zuständigen Gesundheitsbehörden vor Ort freigegeben werden müssten, teilte die Deutsche Fußball Liga am Freitag über die Vorgaben des Bundesministeriums für Gesundheit mit. Die DFL steht nach eigenen Angaben derzeit im ständigen Austausch mit dem BMG.

„In diesen Gesprächen wurde seitens des BMG ausgeführt, dass die konsequente Einhaltung höchster Infektionsschutzstandards Grundvoraussetzung ist, um Fußballspiele mit Publikum wieder möglich zu machen“, hieß es in der Mitteilung.

DFL erstellt Vorgaben für Profiklubs

Unabhängig von den lokalen Konzepten für eine mögliche Rückkehr von Besuchern werde die Dachorganisation der 36 Profiklubs der 1. und 2. Liga auf Grundlage des Geisterspiel-Konzepts der „Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb“ für die neue Saison erneut Vorgaben für den Arbeitsschutz rund um den Spiel- und Trainingsbetrieb erstellen. Ob beispielsweise bei Ticket-Kontingenten für Gastvereine einheitlich vorgegangen wird, soll frühzeitig bei einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung besprochen werden.

Zuvor waren in Sachsen Überlegungen publik geworden, wonach vom 1. September an wieder Zuschauer in den Fußballstadien und Hallen zugelassen werden könnten. Demnach würden dann Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern möglich sein, allerdings unter Einhaltung von Hygieneregeln und der Kontaktverfolgung.

Die neue Saison der Bundesliga, der 2. und 3. Liga beginnt am 18. September, eine Woche zuvor findet die erste DFB-Pokal-Hauptrunde (11. bis 14. September) statt. (dpa)