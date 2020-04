Bundesliga: Laschet kündigt Gespräche über Geisterspiele an

Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet bestätigt, dass die Pläne der Liga, ohne Zuschauer zu spielen, bald erörtert würden.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (59) hat Gespräche über die Fortsetzung der Saison in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga mit Geisterspielen in der kommenden Woche angekündigt. „Die Liga hat ihre Ideen, damit es Ende April wieder losgehen könnte“, sagte Laschet im RTL-Interview und kündigte an, dass man diese Frage in der „nächsten Woche“ erörtern werde.

Laschet: "Brauchen einen Konsens"

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Montag betont, dass es zurzeit keine Lockerung der derzeitigen Einschränkungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft geben werde. Nach Ostern soll der erreichte Status quo bei der Corona-Pandemie mit Experten bewertet werden. Dabei soll es in Absprache ein gemeinsames Vorgehen des Bundes mit den Landesregierungen geben.

„Wir brauchen einen Konsens“, sagte Laschet, „die Bundesliga wird vielleicht absehbar wieder spielen. Aber klar ist: ohne Zuschauer!“ Eine Fortsetzung der Saison Anfang Mai ist somit nur mit Geisterspielen ohne Zuschauer in den Stadien denkbar. „Großveranstaltungen mit vielen Tausend Menschen werden wir in den nächsten Wochen und Monaten nicht erleben“, so der NRW-Ministerpräsident. (sid)