Bundeskanzlerin Merkel hofft auf Corona-Impfung von Kimmich

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine Meinungsänderung von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich mit Blick auf eine Corona-Impfung für denkbar. „Interessant sind ja die Argumente, mit denen er seine Entscheidung begründet, denn es gibt auf seine Fragen und Zweifel sehr gute Sachargumente, die allgemein verfügbar sind“, sagte die geschäftsführende Regierungschefin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS): „Vielleicht macht sich Joshua Kimmich darüber ja auch noch Gedanken. Er ist ja als sehr reflektierter Fußballer bekannt.“

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der Profi von Rekordmeister Bayern München sich bislang aufgrund „persönlicher Bedenken“ gegen eine Impfung gegen das Coronavirus entschieden hat, gerade „fehlende Langzeitstudien“ stimmen den 26-Jährigen laut eigener Aussage skeptisch. In der Folge war eine Debatte um Kimmichs Entscheidung entbrannt.

Merkel betont: Keine Impfpflicht für Kimmich

Die frühere CDU-Chefin Merkel warb allerdings erneut für eine Impfung gegen das Virus. Die 67-Jährige betonte, dass ein Profifußballer auch ein Bürger sei, „der in einem Land ohne Impfpflicht das Recht hat, sich nicht impfen zu lassen“.

Etwas weniger verständnisvoll auf Kimmichs Impf-Bedenken reagierte die deutsche Fußball-Legende Uwe Seeler (84). „Kimmich ist ein toller Spieler und ein kluger Kopf. Seine Einstellung zur Impfung finde ich aber sehr seltsam. Er muss doch auch an die anderen denken, die er anstecken kann.“ Die Corona-Einschränkungen haben auch Familie Seeler, die drei Töchter und sieben Enkelkinder hat, zugesetzt. „Wir haben ja völlig abstinent gelebt, hatten kaum Besuch. Die Zeit war schon sehr lang, in der wir praktisch im Haus-Gefängnis gelebt haben. Jetzt gehen wir schon mal wieder essen mit Freunden.“ Der einstige Torjäger des Hamburger SV und frühere deutsche Nationalspieler meint daher: „Und zwei Pikse wird er gerade noch vertragen. Meine Meinung ist klar: Wenn die Impfung das einzige ist, was in der Pandemie hilft, dann sollte man es auch tun.“ (fs/sid/dpa)

