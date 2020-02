Fußball-Legende Pele im April 2019 auf dem Flughafen in Guarulhos. Der dreimalige Weltmeister kann nicht mehr ohne Hilfe gehen.

Fußball Brasiliens Fußball-Idol Pele soll an Depressionen leiden

Essen. Die brasilianische Fußball-Legende Pele leidet unter Depressionen. Der Grund soll der Gesundheitszustand des dreimaligen Weltmeisters sein.

Große Sorge um Brasiliens Fußball-Idol Pele: Wie sein Sohn Edinho berichtet, leidet der 79-Jährige aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes an Depressionen und verlässt kaum noch sein Haus.

„Er ist sehr gebrechlich, was seine Mobilität angeht, und das lässt ihn in eine Art Depression verfallen“, sagte Edinho dem Internetportal Globoesporte: „Man muss sich vorstellen: Er war der König und immer eine so beeindruckende Person, und jetzt kann er nicht mehr normal gehen. Daher hat er sich sehr zurückgezogen, es beschämt ihn.

Pele hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, öffentliche Auftritte des dreimaligen Weltmeisters sind selten geworden. 2014 lag er nach einer Harnwegsinfektion auf der Intensivstation, im vergangenen April wurde er in Paris wegen Nierenproblemen behandelt. Seine Gehschwierigkeiten sind auf Probleme mit den Hüften zurückzuführen. (sid)