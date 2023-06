Bosnien-Herzegowina trennt sich von Fußball-Nationaltrainer

Sarajevo Nach einem knappen halben Jahr trennt sich der Fußballverband von Bosnien-Herzegowina schon wieder von Nationaltrainer Faruk Hadzibegic.

In einem Gespräch hätten sich der Coach sowie Verbandspräsident Vico Zeljkovic und Nationalmannschafts-Direktor Zvjezdan Misimovic darauf geeinigt, hieß es in einer Mitteilung.

Der 65 Jahre alte Hadzibegic hatte die Auswahl erst Anfang Januar übernommen. Nach einem Sieg waren die folgenden drei Partien unter seiner Führung in der Qualifikation zur EM im kommenden Jahr in Deutschland alle verloren gegangen. Die Mannschaft erzielte in diesen drei Partien kein Tor und belegt in ihrer Gruppe nur den vierten Platz.