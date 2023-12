Bjelica vor Real: „Werden perfektes Spiel machen müssen“

Trainer Nenad Bjelica und Union Berlin empfangen Real Madrid in der Königsklasse.

Berlin Die monatelange Serie ohne Sieg ist vorbei bei Union Berlin. Jetzt kommt der Weltclub Real Madrid. Trainer Bjelica sieht eine Chance.

Union Berlins Trainer Nenad Bjelica geht mit gesundem Selbstbewusstsein in das Champions-League-Duell mit Real Madrid.

„Wir müssen alles umsetzen, was wir am Samstag gemacht haben. Ich bin voll überzeugt, wenn wir diese Leistung wieder zeigen können, sind die Chancen, dass wir morgen gegen Real Madrid gewinnen ganz groß“, sagte der Kroate am Tag vor dem Spiel im Berliner Olympiastadion. „Wir werden ein perfektes Spiel machen müssen. Aber das war es auch im Spiel gegen Gladbach. Da haben wir sehr wenig zugelassen.“

„Wir haben auch im Bernabéu mit Mut gespielt“

Die Köpenicker hatten im zweiten Spiel unter Bjelica ihren ersten Sieg seit August geschafft. Gegen den Rekordchampion aus Spanien, der schon sicher Gruppenerster ist, braucht Union nun einen Erfolg und zeitgleich eine Niederlage von Braga in Neapel. Dann können die Berliner noch auf Rang drei springen und würden in die Europa League rutschen.

„Wir müssen mit Glauben und Überzeugung in dieses Spiel gehen“, sagte auch Unions Torwart Frederik Rönnow. „Wir haben auch im Bernabéu mit Mut gespielt.“ Der großen Klasse des Gegners um Toni Kroos und Jude Bellingham ist sich Union aber natürlich bewusst. „Sie haben auf dem Feld große Qualität“, sagte der Däne. Bjelica betonte aber auch, dass bei Real „der oder andere wichtige Spieler verletzt ist“. Dazu könnte es sein, dass Carlo Ancelotti einige seiner Stammkräfte schont.