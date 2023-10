Bellingham sieht sich „10 bis 15 Jahre“ bei Real Madrid

London Jude Bellingham ist derzeit einer der besten Fußballer der Welt. Bei Real Madrid glänzt er, im Nationalteam sticht er heraus. Für seine Zukunft hat der Youngster bereits klare Pläne.

Fußball-Star Jude Bellingham hat sich klar zu seinem Herzensclub Real Madrid bekannt und sieht auch seine langfristige Zukunft bei den Königlichen.

„Das ist der Club, bei dem ich für die nächsten 10 bis 15 Jahre meines Lebens sein möchte. Ich liebe es dort. Carlo Ancelotti hat mir bereits gesagt, dass er mich auf dieser Position sieht“, sagte Bellingham nach dem 3:1 der Engländer gegen Europameister Italien. Der 20-Jährige wurde trotz der Tore von Harry Kane (2) und Marcus Rashford einmal mehr zum Spieler des Spiels gewählt.

Bellingham war im Sommer von Borussia Dortmund nach Madrid gewechselt und überragt seit dem Transfer. Mit acht Treffern führt er aktuell die Torschützenliste der Primera División an. „Mit diesem großen Transfer ist Fakt, dass ich liefern muss - egal, ob das Tore, Vorlagen oder weitere entscheidende Leistungen sind“, sagte Bellingham dem TV-Sender Channel 4. Er habe besonders an seinem Spiel im Strafraum und an seiner Torgefährlichkeit gearbeitet.

Auch in Englands Nationalteam spielt Bellingham eine Schlüsselrolle. Der Profi trägt nicht nur die Rückennummer zehn, sondern wird von Nationaltrainer Gareth Southgate auch auf dieser Position vor zwei defensiven Mittelfeldspielern eingesetzt. „Judes Mentalität ist unglaublich. Er hat so einen großen Einfluss auf unser Spiel. Wir sind sehr glücklich, ihn zu haben“, sagte Southgate. Bellingham besitze „eine unglaubliche Power“. Nach dem 3:1 gegen Italien ist der Vize-Europameister vorzeitig für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert.