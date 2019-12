Beim Videobeweis fehlt immer noch eine klare Linie

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die erste Videobeweis-Entscheidung erst Wochen später vor dem DFB-Sportgericht entschieden würde. Und der Ausgang war klar. Denn dem Schiedsrichter der Zweitliga-Partie Dynamo Dresden gegen SV Wehen konnte kein Regelverstoß nachgewiesen werden. Einen Präzedenzfall wollte das Sportgericht mit Sicherheit um jeden Preis verhindern. Ansonsten hätte man vermutlich jede Woche einen Folgetermin im Terminkalender des Sportgerichtes einstellen können.

Der Fußball sollte durch den Videobeweis gerechter werden. Vermutlich wird die DFL auch nach dieser Saison wieder so argumentieren, dass etliche Fehlentscheidungen korrigiert werden konnten. Das ist auch richtig. Es ist aber nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen stehen die vielen Fragezeichen, die Fans und Verantwortliche schier verzweifeln lassen. Auf dem Papier sind die Regeln klar, auf dem Platz nicht. Hier herrscht Chaos – in jeder Woche. Eine klare Linie erkennt niemand. Es scheint so, als würde die Bundesliga weiter als Versuchskaninchen missbraucht. Für ein Projekt, das gut gemeint ist, in seiner Ausführung bisher aber hanebüchen daherkommt.

Der Videobeweis übertrifft die schlimmsten Erwartungen

Gefühlt jede Woche kommen neue Vorschläge. Einspruchsmöglichkeiten für Trainer, Durchsagen der Schiedsrichter, um die Zuschauer zu informieren. Das sind allesamt Dinge, die in eine Testphase gehören. Nicht aber in den Alltag des Millionengeschäfts Bundesliga.

Es gab viele Zweifler am Videobeweis. Doch was bisher in einigen Bundesliga-Partien passiert ist, übertrifft die schlimmsten Erwartungen. Daher gibt es nur einen Punkt, in der der DFB und Regel-Experte Lutz Wagner Zustimmung erhalten werden. Sie betonten nach dem Urteil: „Glücklich mit der Situation kann keiner sein.“