Bayern-Boss Rummenigge: Neuer Lockdown wäre „ein Drama“

München. Der Vorstandschef des FC Bayern spricht von einer "steigenden Gefahr für den Fußball". Einen erneuten Lockdown will er vermeiden.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem Coronabefund bei Serge Gnabry und angesichts immer weiter steigender Infektionszahlen eindringlich vor einer Unterbrechung der Fußballsaison gewarnt. „Wir haben leider steigende Fallzahlen in Deutschland und damit auch eine steigende Gefahr für den Fußball“, sagte Rummenigge bei Sky: „Wir müssen jetzt alle nochmal die Sinne schärfen, damit wir ohne großen Schaden rauskommen. Ein nochmaliger Lockdown wäre für den Fußball ein Drama.“

Am Dienstag war Bayerns Mittelfeldspieler Gnabry als erster Münchner Profi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid konnte aber dennoch am Mittwochabend stattfinden. „Wir leben in Zeiten von Corona, irgendwann ist es eine mathematische Gleichung, dass auch ein Spieler von Bayern München infiziert ist. Jetzt ist es Serge Gnabry, ich bedaure das, weil er ein wichtiger Spieler ist für uns“, sagte Rummenigge. (sid)