Bayer Leverkusen trifft auf den Schweizer Meister

Nyon. Die Auslosung der Europa-League-Zwischenrunde hat für Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim lösbare Aufgaben ergeben.

Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim stehen vor lösbaren Aufgaben in der Zwischenrunde der Europa League. Bayer trifft auf Young Boys Bern, die TSG bekommt es mit Molde FK aus Norwegen zu tun. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (Uefa) am Montag.

Die Leverkusener wie die Hoffenheimer hatten ihre Vorrundengruppen souverän gewonnen. Die TSG steht zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte in der K.o.-Phase eines Europacup-Wettbewerbs. Die Hinspiele stehen am 18. Februar 2021 auf dem Programm, die Rückspiele finden eine Woche später statt. Bayer und Hoffenheim spielen zunächst auswärts.

Europa League: Alle Duelle im Überblick

Young Boys Bern - Bayer Leverkusen

Molde FK - TSG Hoffenheim

Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur

Dynamo Kiew - FC Brügge

Real Sociedad San Sebastian - Manchester United

Benfica Lissabon - FC Arsenal

Roter Stern Belgrad - AC Mailand

FC Antwerpen - Glasgow Rangers

Slavia Prag - Leicester City

RB Salzburg - FC Villarreal

SC Braga - AS Rom

FK Krasnodar - Dinamo Zagreb

FC Granada - SSC Neapel

Maccabi Tel Aviv - Schachtjor Donezk

OSC Lille - Ajax Amsterdam

Olympiakos Piräus - PSV Eindhoven (sid)