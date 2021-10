Bayer Leverkusen: So macht Trainer Seoane das Team besser

Bielefeld/Leverkusen. Bayer Leverkusen empfängt Bayern München am 17. Oktober auf Augenhöhe zum Spitzenspiel. Der Werksklub ist mit Trainer Gerardo Seoane im Aufwind.

Die nächste kleinere Unterbrechung im Ligabetrieb kommt Gerardo Seoane eigentlich ganz gelegen. Nach dem souveränen 4:0 am Sonntagabend in Bielefeld machten sich viele Leverkusener Kicker auf den Weg zu ihren Nationalteams – was ihr Vereinscoach durchaus goutierte. „Den Spielern wird eine Luftveränderung oder auch eine Verschnaufpause gut tun“, erklärte Seoane, warum er über die Länderspielpause „nicht traurig“ ist. Doch ehe das zuletzt so erfolgreiche Rasenpersonal in alle Himmelsrichtungen entschwand, knöpfte sich der 42-Jährige noch einen Reisenden vor.