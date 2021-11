Fußball Baumgart als "Baumhorn": So jeck trainierte der 1. FC Köln

Köln. Zum Start in den Karneval erschienen die Bundesliga-Profis des 1. FC Köln im Jecken-Outfit zum Training. Der Chef sorgte für den größten Spaß.

Die meisten Blicke zog der laut Vereinshomepage als „Baumhorn“ mit Sonnenbrille und blonder Perücke verkleidete Trainer Steffen Baumgart auf sich. Torjäger Anthony Modeste spielte als Arzt auf seine Verletzungs-Historie an und wurde vom „Express“ als „Chefarzt für Strafraumkunde an der Klinik am Geißbockheim“ bezeichnet.

Trainer Steffen Baumgart war mächtig stolz auf sein erstes Karnevals-Outfit beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. „Das ist mir selbst eingefallen, da habe ich sehr lange für gebraucht“, sagte der gebürtige Rostocker mit einem Augenzwinkern: „Ich habe immer gesagt, auf den 11.11. arbeite ich hin. Ich finde, dass ist mir gelungen.“

Steffen Baumgarts Eigenkreation: Halb Schwein, halb Einhorn

Baumgart präsentierte seine Eigenkreation - eine Mischung aus „rosa Schwein“ und Einhorn - beim traditionellen FC-Karnevalstraining zum Auftakt der fünften Jahreszeit. „Es war eine hohe Belastung, das hat man gesehen“, versicherte Baumgart über die Spaßveranstaltung am Geißbockheim. Der restliche Trainerstab hatte sich als Steffen Baumgart verkleidet. „Das sind alles Kopien“, entgegnete das Original, „das kriegt keiner hin“.

Für den weiteren Verlauf des Festtages hofft Baumgart, „dass das Gegenpressing gut funktioniert“ - ohne dabei konkret zu werden. „Ich werde das eine oder andere Lied singen und zum Ende hin kann ich mir vorstellen, dass ich sogar den Text verstehe.“ Den eigens für ihn komponierten „Baumgart-Marsch“ von Schlagersänger Lorenz Büffel „könne sogar ich mir merken“.

Kölner Profis auf 2G-Veranstaltung

Nach nur 25 Minuten verabschiedete Baumgart seine Profis trotz steigender Coronazahlen in die Stadt: „Es laufen nur die los, die geimpft sind. Wir haben vorher trotzdem noch mal alle einen Test gemacht und werden das Anfang der Woche wiederholen. Wir gehen auf eine 2G-Veranstaltung und davon aus, dass alles gut geht. Wir müssen auch anfangen, mit Corona zu leben, auch wenn es hart klingt. Heute wollen wir Spaß haben“, sagte der Fußball-Lehrer der „Bild“. (dpa/sid)

