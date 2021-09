Ausfall von Nationalspieler Gosens droht gegen Armenien

St. Gallen Der 27-jährige Emmericher musste in der Schlussphase gegen Liechtenstein behandelt werden. Er hatte sich am Fuß verletzt.

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft droht der Ausfall von Linksverteidiger Robin Gosens. Der 27-Jährige verletzte sich in der Schlussphase des WM-Qualifikationsspiels in St. Gallen gegen Liechtenstein (2:0) am Fuß.

„Er hat starke Schmerzen gehabt. Er ist leicht umgeknickt und mit vollem Gewicht auf seinen Fuß gefallen. Es wird noch geröntgt, wir müssen abwarten, was die Ergebnisse aussagen“, sagte Hansi Flick nach seiner Premiere als Bundestrainer.

Am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien

Ein Einsatz des Italien-Legionärs im Heimspiel am kommenden Sonntag in Stuttgart gegen Tabellenführer Armenien und drei Tage später in Reykjavik gegen Island (beide 20.45 Uhr/RTL) ist damit unsicher. Thomas Müller hatte wegen einer Adduktoren-Verletzung das Team-Quartier bereits verlassen müssen. (sid)

