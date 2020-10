Es war ein Coup für Arminia Bielefeld am letzten Tag des Transferfensters: Arne Maier wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von Hertha BSC nach Ostwestfalen. Immerhin: Maier ist Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft, sammelte in Berlin schon einiges an Bundesliga-Erfahrung. In Bielefeld möchte er sich mit viel Spielpraxis für die U21-EM im kommenden Jahr empfehlen. Und er kommt zum Nulltarif - wie alle Neuzugänge der Arminia.

" Wir werden kein Risiko eingehen bei Transfers, um die Chance zu erhöhen, in der Liga zu bleiben", kündigte Sportchef Samir Arabi schon vor einigen Wochen an. Die Fast-Insolvenz von vor drei Jahren wirkt noch immer nach. Und durch die Corona-Pandemie sind alle Vereine zum Sparen gezwungen. Ganz besonders kleine Klubs wie die Arminia

Manche Neuzugänge wie Mike van der Hoorn (27), Sergio Cordova (23) oder Ritsu Doan (22) haben schon auf sich aufmerksam gemacht und sollen helfen, die Klasse zu halten. Vier Punkte aus den ersten drei Spielen, darunter ein Remis bei Eintracht Frankfurt und ein wichtiger Sieg gegen Mitkonkurrent 1. FC Köln, waren ein guter Start in die Erstliga-Herausforderung. Auf Jonathan Clauss muss Trainer Uwe Neuhaus allerdings verzichten. Der Franzose war fester Bestandteil der Aufstiegsmannschaft. Er wechselte ablösefrei zum französischen Aufsteiger RC Lens.

Fazit: Arminia Bielefeld hat aus den begrenzten Möglichkeiten versucht, das Beste zu machen und konnte gestandene Profis für sich gewinnen. Trotzdem: Der Klassenerhalt wäre eine sportliche Sensation.

Arminia Bielefeld: Alle Transfers in der Übersicht

Zugänge: Arne Maier (Hertha BSC/Leihe), Christian Gebauer (SCR Altach), Jacob Barrett Laursen (Odense BK), Nathan de Medina (Royal Mouscron), Noel Niemann (1860 München), Mike van der Hoorn (Swansea City/alle ablösefrei), Ritsu Doan/PSV Eindhoven), Sergio Cordova (FC Augsburg/alle Leihe), Prince Osei Owusu (1860 München), Can Hayri Özkan (Alemannia Aachen), Nikolai Rehnen (Alemannia Aachen/alle Leih-Ende)

Abgänge: Jonathan Clauss (RC Lens), Patrick Weihrauch (Dynamo Dresden), Keanu Staude (Würzburger Kickers), Florian Hartherz (Fortuna Düsseldorf), Philipp Klewin (Erzgebirge Aue), Alex Perez (UD Logrones), Stephan Salger (1860 München/alle ablösefrei), Prince Osei Owusu (SC Paderborn/Ablöse unbekannt), Mervin Kalac (SV Lippstadt/Leihe), Nils Quaschner, Tom Schütz (beide vereinslos), Agoston Kiss (Szombathelyi Haladas/Leih-Ende)